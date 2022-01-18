إقبال سياحي على مهرجان التمور الدولي في سيوة.. والفنادق كاملة العدد

أعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، أنَّ جميع فنادق الواحة كاملة العدد خلال مهرجان سيوة الدولي للتمور، في نسخته الخامسة الذي يُقام في الفترة من 22 وحتى 24 يناير من الشهر الجاري في ظل الإقبال السياحي الكبير على الواحة من المصريين عبر الرحلات السياحية التي تستقبلها سيوة من مختلف مدن ومحافظات مصر.

سيوة تستقبل سياح من دول العالم

وتستقبل واحة سيوة السياح من مختلف دول العالم في الموسم السياحي الحالي، طبقًا لما ذكره رئيس مدينة سيوة في تصريحه لـ«الوطن»، اليوم، مبينًا أنَّه من بين هؤلاء سياح قامون من دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا وبولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية واليابان والفلبين وأندونيسيا، إضافة إلى الدول العربية والدول الأفريقية، من خلال رحلات وأفواج سياحية بجانب الزيارات الفردية للسياح الذين يعشقون سيوة.

سيوة عاصمة السياحة البيئة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، إنَّ سيوة عاصمة السياحة البيئية في مصر وتتميز بالبيوت القديمة المبنية بالكرشيف، وهو مزيج من الملح والطين التي تجذب السياح إليها للإقامة في الأماكن التي تتناسب مع «طيبة» سيوة القديمة وكان يعيش فيها القدماء.

مزارات سيوة السياحية

وتتمتع سيوة بمقومات سياحية عديدة ومن بينها قلعة شالي «سيوة القديمة» ومعبد آمون، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وجبل الموتي، وجبل الدكرور ومتحف البيت السيوي القديم، وعين كليوباترا، وبئر واحد، والواحات المندثرة، و«الكامبات البيئية» التى تجذب المصريين والأجانب للإقامة بها والتخييم في الصحراء والأكلات السيوية مثل أبو مردم والشاورمة والملوخية السيوي، وشاي الزردة باللويزا، والتمور بجميع أنواعها والسهرات مع الفرق السيوية والفلكلور الشعبي السيوى القديم والبازارات التي يباع بها الملابس السيوية للمرأة والأطفال والشباب ويقبل عليها الزائرين للتسوق منها ومنتجات الملح من الأباجورات والأنتيكات والفضيات المصنعة يدويًا بسواعد المرأة في سيوة.