بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في «الآثار الكبرى»

بدأت الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، المتهمين في قضية الآثار الكبرى، ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لدفاع المتهم الرابع في القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.

الآثار الكبرى

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.