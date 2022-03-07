استكمال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في «الآثار الكبرى» بعد قليل

تنظر الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، و21 متهما آخرين في قضية الآثار الكبرى، التي ينظرها المستشار خليل عمر.

قضية الآثار الكبرى

وأجلت المحكمة جلسة أمس، لاستكمال مرافعة باقي دفاع المتهمين، حيث تعقد برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة أمس، إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث والرابع في القضية، الذي دفع ببطلان إذن النيابة العامة، وبطلان القبض والتفتيش، وانعدام الدليل بشأنهما.

بكاء المتهم الثالث

وسمحت هيئة المحكمة للمتهم الثالث عز محمد حسانين، شقيق المتهم الأول علاء حسانين، بالتحدّث خلال جلسة أمس، حيث انهمر في البكاء، وقال إنّ محاميته هي ابنته التي تدافع عنه في القضية: «دي بنتي، والله العظيم ولو في حاجة ضد أخويا هقول عليها».