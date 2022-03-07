دفاع المتهمان السادس والسابع في «الأثار الكبرى»: موكلي طاعن في السن ومريض

تستمع الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إلى مرافعة دفاع المتهمان السادس والسابع عاطف عبد الحميد مبارك وأحمد عبد الرؤوف في قضية الآثار الكبري المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين.

وطلب الدفاع من هيئة المحكمة براءة موكليه تأسيسا على بطلان تحريات المباحث كونها مكتبية وبطلان إذن النيابة العامة وعدم إثبات مأمورية الضبط في دفتر أحوال القسم وانفراد ضابط التحريات بالشهادة وعدم معقولية تصور الواقعة حيث أن المتهم السادس طاعن في السن ومريض قلب.

كما دفع المحامي بعد تعرف المتهم من الأول إلى الأخير على بعضهم وانتفاء صلتهم ببعض وبطلان تفريغ هواتف المتهمين المحمول لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة وبطلان التحقيق مع موكليه لعدم حضور محامي معهم.