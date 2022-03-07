بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهما بـ«الآثار الكبرى»
كتب:
بسمة عبدالستار
11:34 ص | الإثنين 07 مارس 2022
هيئة المحكمة
بدأت الدائرة 9 جنايات، برئاسة المستشار خليل عمر، في محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى».
مرافعة دفاع المتهمين
ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة اليوم الإثنين، إلى دفاع باقي المتهمين في القضية، بعدما استمعت أمس الأحد، إلى دفاع المتهمين الثالث والرابع.
هيئة المحكمة
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.