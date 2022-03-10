إصابة 8 عمال في حريق بمصنع غزل ونسيج في العاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية على حريق شب في مصنع للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان، فيما أصيب 8 عمال باختناقات وحروق بسيطة.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع للغزل والنسيج

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصنع للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان، كائن بالمنطقة الصناعية الثالثة، ووقوع إصابات في صفوف العمال.

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران

على الفور تم الدفع بقوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين نشوب الحريق في صالة للطباعة والصباغة عبارة عن مخزن أقمشة وخط إنتاج على مساحة 3 آلاف متر، وأسفر الحريق عن التهام كمية كبيرة من المنتجات والأدوات وإصابة 8 عمال باختناقات وحروق بسيطة، ويرجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمباشرة عمليات الإطفاء، وقامت فرق الإسعاف بتقديم العلاج اللازم لأربعة مصابين في مكان الواقعة، وتم نقل 4 آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.