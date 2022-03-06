تجديد حبس شاب ووالده بتهمة ضرب مسنة لخلافات الجيرة في الشرقية

قررت نيابة أبوحماد بمحافظة الشرقية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس شاب ووالده 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على سيدة مسنة بسبب خلافات الجيرة.

تعدي شاب ووالده على مسنة بالضرب

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد برصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو جرى تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتداء شخصين على سيدة مسنة بالضرب أمام أحد المنازل في شارع جانبي بدائرة المركز.

وبفحص الفيديو، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب ووالده تعديا بالضرب على سيدة مسنة جارتيهما في إحدى قرى التابعة لمركز أبو حماد، بسبب خلافات الجيرة.

ضبط الشاب ووالده

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط الشاب ووالده، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة أبو حماد أصدرت قرارها بحبس المتهمين الاثنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونشرت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يوثق لحظة التعدي على سيدة مسنة بالضرب على يد جيرانها بسبب خلافات بينهم، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين أهالي الشرقية، مطالبين بسرعة القبض على المعتدين.