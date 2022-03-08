محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين في الوحدة المحلية بالصالحية القديمة

فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، العاملين في الوحدة المحلية بالصالحية القديمة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد أقسام الوحدة المحلية بالصالحية

وتفقد محافظ الشرقية أقسام الوحدة المحلية بالصالحية القديمة، واطلع على سجل الحضور والانصراف، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

حسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم

وأوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة المحلية في الصالحية القديمة بحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

متابعة سير انتظام العمل بمركز طب الأسرة

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بمركز طب الأسرة في قرية «العزازي»، التابع للإدارة الصحية بفاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز، ولتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، مشدداً على حسن معاملة واستقبال المرضى والمترددين على الوحدة، وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزه لهم.

كما تفقد المحافظ عياده تنظيم الأسرة لمتابعه حملة «حقك تنظمي»، والتأكد من توافر وسائل منع الحمل، ومراجعه تاريخ الصلاحيه المدون عليها، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، واستمرار أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

المحافظ يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس «العزازي»

وتفقد الدكتور ممدوح غراب مدرسة «محمد السيد الحفني» للتعليم الأساسي في قرية «العزازي»، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.