وكيل «صحة الشرقية» يتفقد القافلة العلاجية بكفر حافظ: الكشف على 900 مريض

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر حافظ التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، والتي بدأت صباح اليوم الإثنين وتستمر حتى مساء الثلاثاء، حيث تم متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة

كما تفقد وكيل وزارة الصحة في الشرقية، توقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه أكثر من 900 مريض حتى وقت الزيارة.

اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة

واتخذ وكيل الوزارة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وشدد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تابع جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لحثهم على تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.