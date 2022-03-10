رابط الاستمارة الموحدة للمصريين العائدين من أوكرانيا.. 2000 طالب سجلوا

بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وقبول تحويلهم من الجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، هناك مجموعة من الضوابط يجب على الطلاب الالتزام بها لتتوفيق أوضاعهم وحل مشكلاتهم وهي كما حددها مجلس الوزراء:

ضوابط تحويل الطلاب من أوكرانيا إلى الجامعات المصرية

- أن يكون الطلاب مقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير 2022، وسيكون التحويل وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج.

- ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل.

- يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

- أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، ويُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس.

- ولا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

الإعلان عن الأماكن الشاغرة في الجامعات

وأعلن مجلس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين بأوكرانيا

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي طرحت استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل الاستمارة التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية - التخصص - مكان الإقامة - إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكل البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا من هنا.