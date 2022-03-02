روسيا: بوتين يناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأزمة في أوكرانيا

قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش هاتفيا أزمة أوكرانيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

كما بحث بوتين، هاتفيا مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إجلاء مواطنيه من أوكرانيا.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدرت قرارا يدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، كما وافقت على قرار يستنكر بأشد العبارات الحرب في أوكرانيا.