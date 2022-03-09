رئيس الوزراء: زيادة الأسعار في مصر أقل من الخارج باستثناء الدواجن

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن الزيادة في الأسعار، موضحًا: «الناس بتشتكي من زيادة سعر الدقيق، قبل أزمة الحرب زاد 9% وبعد الأزمة زاد في مصر 17%، لكن في الخارج زاد 48% مرة واحدة».

زيادة الأسعار في مصر أقل من النصف مقارنة بدول العالم

وأضاف «مدبولي» في المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء اليوم: «على الرغم من أن الزيادة عالمية إلا أن زيادة الأسعار في مصر أقل من النصف مقارنة بالزيادات على مستوى العالم، والأمر نفسه تكرر في الزيت والسكر، فمثلا ارتفع سعر الزيت 10% في مصر مقابل 32% خارجها».

مدبولي: نحاول حل مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن

وتابع رئيس الوزراء: «بنقولها بأمانة، أسعار الدواجن زادت في مصر بأكثر من السوق العالمية، وتناقشنا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الأمر، وناقشنا غرف السلع الغذائية حتى نؤمن هذه السلع بالأسعار العادلة والمقبولة».