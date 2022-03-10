الزراعة تبحث تحضيرات استضافة مصر COP27 في شرم الشيخ مع «فاو»

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، برئاسة الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ونصر الدين حاج، الأمين ممثل المنظمة بالقاهرة والوفد المرافق لهما.

COP27

وناقش الاجتماع، التحضير لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

دعم العمل المناخي

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، مع وفد منظمة الفاو، أولويات الحكومة المصرية ومجالات دعم العمل المناخي، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار التغيرات المناخية، ودعم الفاو للحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعات للتكيف المناخي، مثل مشروعات زيادة كفاءة استخدام المياه والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية في الأنشطة الزراعية مثل الري وخلافه، إضافة إلى مشروعات زيادة كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية والخارجية والدكتور محمد على فيهم رئيس مركز معلومات تغير المناخ.