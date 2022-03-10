وزير الزراعة: لا عجز في السلع.. وضخ منتجات بسعر مخفض استعدادا لرمضان

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، اجتماعا مع قيادات الوزارة، ومسؤولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

لا يوجد عجز.. والحد من الوسطاء

أكد «القصير»، في بيان له، أنه لا يوجد عجز في أي سلعة وسوف يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية، وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلها بالأسواق، كما تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة.

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وأضاف أن ذلك يأتي بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية استعدادا للشهر الكريم، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، للتوسع في إنشاء منافذ وشوادر للبيع يتم فيها عرض هذه السلع والمنتجات، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية والنائية.