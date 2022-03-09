وزير الزراعة للمصريين: «مفيش سلعة هتنقص في السوق.. ولا داعي للتخزين»

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض والألبان، وارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وخلافه، موضحًا أن الوزارة تتواصل مع اتحاد الدواجن وبعض الشركات المنتجة للتعاقد مع سلاسل البيع لضخ كميات من لحوم الدواجن والبيض بأسعار مخفضة، للقضاء على الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زيادة الأسعار.

الدولة المصرية قادرة على الحفاظ على غذاء الشعب

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أننا نريد توصيل رسالة طمأنة للمصريين: «مفيش سلعة هتنقص في السوق، ومفيش داعي للتخزين والتكالب على السلع، والدولة المصرية قادرة على الحفاظ على غذاء الشعب»، ويجب أن يكونوا مطمئنين ويثقوا في الدولة المصرية وينظروا لما قامت به الدولة المصرية خلال الأزمات السابقة ونجاحها في التعامل معها.

وزير الزراعة يشكر القطاع الخاص

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقطاع الخاص على دوره وتكاتفه لمواجهة أي أزمة، فمواجهة أي أزمة مسؤولية الدولة ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ناشد المواطنين بعدم القلق والانزعاج والتكالب على تخزين السلع لكون السلع متوافرة وما يحدث محاولة لضرب الأسواق من خلال شائعات قد تكون مغرضة أو غبية.

الديهي يطالب بمقاطعة أي سلع يرتفع سعرها

وذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر التي مرت من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بهذا القدر من النمو قادرة على أن تمر من هذه الأزمة الحالية للارتفاعات السعرية غير المسبوقة، مناشدًا المواطنين بمقاطعة أي سلعة تشهد ارتفاع غير مبرر في الأسعار، معقبًا: «السلعة التي نجد فيها رائحة افتراء نقاطعها وهتظبط، أنا عايزة يكسب بس بالمعقول وميقطعش رقبتي»، مستنكرًا التحالفات بين المستوردين والمنتجين وكبار التجار لتحديد السعر وزيادة الأسعار.