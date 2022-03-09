تحذير عاجل من هيئة الدواء لمرضى الضغط المرتفع: أي علاج «لازم بروشتة»

‏أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيراً مهما لمرضى ضغط الدم المرتفع، إذ أهابت بمريض الضغط المرتفع ضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوية، إذ يمكن لبعض الأدوية الشائع استخدامها مثل الأدوية المستخدمة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

جاء ذلك في إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية بالارتقاء بنمط وجودة الحياة الخاص بالمواطن المصري، ورفع درجة الوعي بالاستخدام الأمن للدواء، ودورها المحوري في دعم برامج التثقيف الدوائي؛ حفاظا على صحة العامة، وتجنبًا لأي آثار عكسية حال تناول المستحضرات الدوائية.‏‎

ضرورة تجنب أدوية الاحتقان

‏‎كما نصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط المرتفع بضرورة تجنب الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان Decongestants، لأنَّه يوجد بها كل مواد «السودوإيفيدرين، والإيفيدرين، والفينيليفرين، والنفازولين، والأوكسي ميتازولين»، والتي تستخدم في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم في الأنف، ويمكن أن يحدث هذا التضييق في الأوعية الدموية الأخرى أيضًا، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وقد تمنع مزيلات الاحتقان أدوية علاج الضغط العالي من العمل بشكل صحيح.

أهمية استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي

كما ذكرت هيئة الدواء المصرية أنَّه يجب استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي نظراً لقدرتهما العلمية والتشخيصية على تقديم النصيحة الملائمة تجنبًا لحدوث أي مضاعفات أو أعراض جانبية.