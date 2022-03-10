متحف عبد الوهاب يستقبل الجمهور 5 أيام مجانا بمناسبة ذكرى ميلاده

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تنفيذ تقليدها السنوي احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بفتح أبواب متحفه ومتحف الآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور لمدة 5 أيام بدءا من صباح الأحد 13 مارس وحتى الخميس 17 مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، ضمن عدة فعاليات تشمل أمسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية وتشمل نخبة من أعمال النهر الخالد.

يضم متحف محمد عبد الوهاب عدة أقسام هي قاعة الذكريات التي تشمل جناحين، الأول يلقي الضوء على ملامح طفولة موسيقار الأجيال ونشأته وخطواته الأولى في عالم الفن والسينما وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي نالها، أما الجناح الثاني فيضم عددا كبيرا من المقتنيات الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه .

تفاصيل متحف عبدالوهاب

أما قاعة السينما فتتضمن كل الأفلام التي قام محمد عبد الوهاب بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، إلى جانب قاعة الاستماع والمشاهدة التي تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغان وأفلام وألبومات صوره الخاصة مع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج إلكترونى تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس .

ويتم فتح متحف الآلات الموسيقية الموجود أيضا بمبنى المعهد ويحتوى على مجموعة من الآلات القديمة تم العثور عليها أثناء ترميم معهد الموسيقى العربية وتجديدها بعناية وتم عرضها طبقاً لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة ارشادية تشرح موجزا عن الآلة بالإضافة إلى جهاز يصدر صوتها ومنها آلات نادرة مثل البيانو المخصص للمعزوفات الشرقية، وآلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور وآلة المندولين المعدنية التي عزف عليها محمد عبد الوهاب في أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات .

حفلات شهر مارس بالأوبرا

كما قررت إدارة الأوبرا تخصيص عدة حفلات تقام في شهر مارس تضم نخبة من أشهر ألحان وأغاني موسيقار الأجيال على مسرح معهد الموسيقي العربية منها كلثوميات مساء الجمعة 11 مارس، وهابيات مساء الخميس 17 مارس، وحفلا فرقة الموسيقي العربية للتراث مساء يومي الاحد والخميس 6 و 24 مارس، إلى جانب حفل مساء الأحد 13 مارس على المسرح الكبير، يحييه النجم السوري الكبير صفوان بهلوان بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين آيات فاروق، سارة سحاب، أحمد عفت وعازف الكمان عزيز المصري.