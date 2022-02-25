تعرف على موعد حفل عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد حفل عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية، التي كشفت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استعداد الموسيقار لإحياء حفلين خلال شهر مارس المقبل.

موعد حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

يستعد «خيرت» لإحياء حفلين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي 7 و8 مارس المقبل، وروج للحفل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، إذ نشر صورة له وعلق عليها: «في انتظاركم إن شاء الله يوم 7 و8 مارس بدار الأوبرا المصرية.. نتمنى لكم يوم مليان سعادة وغنا».

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تأجيل حفل عمر خيرت بعد وفاة شقيقه

يذكر أن إدارة دار الأوبرا، أعلنت عن تأجيل حفلي عمر خيرت، اللذين كان من المقرر إقامتهما يومي 10 و11 فبراير، بعد وفاة شقيقه الأكبر «أبو بكر»، الذي توفي 7 فبراير، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 76 عاما، وتم تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

آخر حفلات عمر خيرت

شارك «خيرت» مؤخرا في إحياء احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم ذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما فاجأ الموسيقار، مشاركا في الاحتفالية في أثناء عزف إحدى مقطوعاته الموسيقية، إذ جلس بجواره بعد معرفته بحبه الشديد له.

كما أحيى خلال الفترة الماضية حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والتي تفاعل معها جمهوره.