ابن وديع الصافي: والدي قدم أول عرض عربي في دار الأوبرا المصرية

قال أنطوان ابن المطرب الراحل وديع الصافي، إنّ دعوة وزارة الثقافة المصرية لإحياء مئوية والده تعبر عن دور مصر الجامع للأمة العربية، لافتا إلى والده قدم أول عرض عربي في دار الأوبرا المصرية.

وديع الصافي روحه مصرية

وأضاف «الصافي»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، «نحن والأوبرا عشرة سنين، 28 سنة، لذلك كنا حريصين إننا نلبي دعوة دار الأوبرا بكل الشروط والظروف أين ما كنا».

وتابع: «نحن قعدنا فترة في القاهرة سكننا فيها، حتى يكون دايمًا والدي على تواصل مع هذا الجمهور، ووديع الصافي عنده الجنسية المصرية، والجمهور المصري مايعرفش كده لأنه في الأساس بيعتبروه مصري».

وواصل: «وديع الصافي كان يعتز بالجنسية المصرية، وحصل عليها على 1995 روحه كانت مصرية وفنانين مصر بالذات كانوا يشعرون إنه واحد منهم».

واستكمل: «وديع الصافي عاش في مصر على مرحلتين الأولى في 1976 والثانية وهي أطول مرحلة في 1994، قعدت أنا وهو سنتين ثم سنتين بمراحل متقطعة، حيث زارها في سنة 1962 مع مهرجان الأنوار، وغنى في الأوبرا الخديوية القديمة، وكان أول عرض عربي بيعرض فيها لأن كل اللي كان بيسبقها عروض أجنبية».

منى الشاذلي تعرض صورة من منح الجنسية

ولفت أن أول زيارة لوديع الصافي في مصر كانت في سنة 1944 حيث زارها للاشتراك في فيلم مع نور الهدى من إنتاج يوسف وهبي، إذ أن والد الفنانة كان من عشاق وديع الصافي، «كان هو ونور الهدى نفس السن، لكن نور كانت نجمة كبيرة في مصر، ووالدها دعا والدي يكتشفوه في مصر، وقعد سنة كاملة».

من جانبها، عرضت الإعلامية منى الشاذلي خلال البرنامج صورة من منح الجنسية، قارئة نصها الذي جاء بالشكل التالي: «مصلحة وثائق الهجرة ومنح الجنسية، وزارة الداخلية، تشهدان بأن السيد وديع بشارة فرنسيس، وشهرته وديع الصافي المولود في لبنان بتاريخ 1-11 -1921 قد منح الجنسية المصرية بالقرار الوزاري رقم كذا لسنة 1995 بالتطبيق بالمادة الرابعة خامسا للمادة كذا».