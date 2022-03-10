رياح عاتية تتسبب في توقف حركة الصيد والملاحة بكفر الشيخ

هبت رياح شديدة على السواحل الشمالية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخمس، مما تسبب في توقف حركة الصيد بميناء البرلس، وحركة الملاحة في البحر المتوسط، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وموجة تقلبات الطقس التي تتعرض لها البلاد، والتي نجم عنها ارتفاع كبير في مستوى الأمواج لأكثر من مترين ونصف.

ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من ميناء البرلس، اليوم الخميس، بتوقف حركة الصيد نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، والتي أدت إلي توقف حركة الصيد للمراكب العاملة بمياه البحر المتوسط، وهو ما تم الإعلان عنة عبر بيان صادر عن غرفة عمليات المحافظة.

مناشدة الصيادين عدم الإبحار بمراكب الصيد

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صدر عن مكتبه قبل قليل، جميع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد، خوفاً على سلامتهم وحياتهم، وضماناً لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجهاً بضرورة تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولاً بأول.

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بالسواحل الشمالية

ومن جانبه، أشار مسئول غرفة عمليات المحافظة إلى أن هيئة الأرصاد المصرية قد نوهت إلى أن المناطق الشمالية، ومنها محافظة كفر الشيخ، سوف تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريباً، كما تنشط الرياح وتتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومتراً في الساعة.