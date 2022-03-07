الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم دافئ على محافظات شمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فى حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد نهارا.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة بأمس الأحد، بعد مرور المنخفض الخماسيني الحار، أمس، والذى سبّب ارتفاع درجات الحرارة، فى حين أننا نتأثر اليوم بكتل هوائية قادمة من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي، يصاحبها اعتدال في حركة الرياح، حيث ستكون شمالية غربية من سطح البحر المتوسط.

تقلبات جوية فى حالة الطقس

وأشارت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ حالة الطقس فى تلك الفترة تشهد تغيرات في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، وهو متوقع في هذا الوقت من العام، وسوف يظل هذا الاختلاف والتقلبات في حالة الطقس مستمرة معنا طوال فصل الربيع وحتى بداية فصل الصيف، حيث سنعود مرة أخرى للاستقرار.

حالة الطقس غدا

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس غدا الثلاثاء، سوف تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ما بين 2 و3 درجات، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي جديد قادم من الصحراء الغربية، يصاحبها نشاط للرياح جنوبية شرقية، على مناطق من السواحل الشمالية وستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، هذا بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة في الجو بمحافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الوجه البحري، وستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار في فترات المساء على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من محافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت «غانم»، أن درجات الحرارة المتوقعة غدا، ستسجل ما بين 25 و26 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين أنها تسجل 27 درجة على محافظات شمال الصعيد حيث سيكون الطقس مائل للحرارة، في حين تسجل 35 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

أنخفاض فى درجات الحرارة بداية من الأربعاء

وأكدت منار غانم، انه بداية من يوم الأربعاء القادم، ستشهد البلاد حالة من الأنخفاض الجديد فى درجات الحرارة، وذلك سيتتمر بشكل تدريجى يوميا حتى يوم الجمعة القادم.