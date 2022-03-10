الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار ونشاط الرياح

حالة من القلق انتابت المواطنين، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، عودة هطول الأمطار على مناطق متفرقة، اليوم الخميس، وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ما جعل المواطنون يتساءلون عن موعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، متوقعة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس بنسبة 30 إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة والوجه البحري مساء، بنسبة حدوث 20 %، ويصاحب تلك الأمطار رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويستمر سقوط الأمطار غدا الجمعة، لتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 و40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار.

موعد تحسن حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم السبت الموافق 12 مارس، من المتوقع تحسن حالة الطقس على كافة الأنحاء، لتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار على مدار الأسبوع المقبل.

وتتكون الشبورة المائية وتكون كثيفة بدءا من الأحد على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.