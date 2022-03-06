مصدر: توقف الصيد في بحيرة البرلس لليوم الرابع على التوالي لسوء الطقس

أعلن مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، استمرار توقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس لليوم الرابع على التوالي، وكذلك توقف حركة الملاحة في البحر المتوسط.

هبوب رياح الخماسين

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن قرار وقف الصيد والملاحة في بحيرة وبوغاز البرلس والبحر المتوسط جاء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، فضلا عن هبوب رياح من الممكن أن تؤدي لغرق مراكب الصيد.

وأضاف المصدر، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نوة ورياح خماسينية، لذلك توقفت حركة الصيد حفاظا على حياة الصيادين والعاملين في قطاع الصيد بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ناشد الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظا على حياتهم ومراكبهم، وذلك حتى تحسن حالة الأحوال الجوية.

كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة تغيرات الطقس المتوقعة، وذلك عقب تحذيرات الأرصاد من هبوب رياح الخماسين على عدة مناطق بالجمهورية، وجرى التنبيه على وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة بضرورة متابعة سير اليوم الدراسي ومعدل حضور الطلاب.

كما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ، ومتابعة الموقف أولا بأول، والإبلاغ عن أي أعطال أو أي طارئ قد يحدث في المرافق بسبب حركة الرياح، خاصة مرفقي الكهرباء والمياه، وضرورة التنسيق مع الشركتين المتخصصتين وحل أي مشكلة قد تطرأ، مع تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.