رئيس أكاديمية الفنون: مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية «عرس فني»

وصفت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، مهرجان المسرح العالمي الذي نظمته الأكاديمية في مدينة الإسكندرية، بأنه «عرس فني»، معربةً عن سعادتها بما قدمه طلاب معهد الفنون الجميلة في الإسكندرية، على الرغم من التحديات التي تواجههم وعدم اكتمال المبنى، معبرة عن آمالها في بناء مبنى فرع الأكاديمية في الإسكندرية مع العام الجديد، بعد انتهاء التراخيص اللازمة.

رئيس أكاديمية الفنون: الشباب أثبتوا تميزهم من خلال العروض

وأضافت رئيس أكاديمية الفنون، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مهرجان المسرح العالمي، الذي أقيم في الإسكندرية على مدار 3 أيام، أن شباب الأكاديمية أثبتوا تميزهم من خلال العروض، مؤكدةً أنها راهنت عليهم، وكسبت هذا الرهان، كون الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل.

وأعربت «جبارة» عن آمالها في اتساع نطاق المهرجان، بأن يتجاوز معهد الفنون الجميلة فقط، ويضم كافة جامعات مصر والفرق المستقلة، وذلك لخلق تنافسية تتبعها أفكار جديدة ومميزة.

نائب رئيس الأكاديمية: طلابنا يكملون مسيرة الريادة المصرية الفنية

من جهته، أكد الدكتور هشام جمال، نائب رئيس أكاديمية الفنون، أن الفن والثقافة مكانها الإسكندرية، لذا ما قدمه طلاب معهد الفنون المسرحية في الإسكندرية أثبت ذلك، لافتاً إلى أن أفضل ما ميز هذا المهرجان هو إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب لتوضيح رؤيتهم والاعتماد عليهم دون ضوابط أو محاذير ما تبعه تفجير طاقات الفن لديهم.

وأضاف «جمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هؤلاء الطلاب يؤكدون وجود مواهب مصرية تستكمل مسيرة الريادة المصرية في المنطقة، مؤكدا أن مكانة مصر الفنية لا يمكن لأي دولة أن تأخذها.

ولفت إلى أن وجود الجمهور يؤكد أنهم يتواجدون أمام فنانين محترفين بحق، وفي قمة توهجهم الفني، وهو ما تجلى من التفاعل بينهم خلال العرض.