مصرع طفلة في ظروف غامضة داخل شقة أسرتها بالإسكندرية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، مصرعها في ظروف غامضة، داخل شقة أسرتها في منطقة «الزوايدة»، شرق مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حيث تم العثور على جثتها داخل الشقة، التي تقيم فيها بمفردها، في ظل تواجد أهلها في القاهرة، لإجراء عملية جراحية لوالدها، حيث فوجئت الأسرة، عند عودتها، بجثة الطفلة.

تفاصيل مصرع «رودينا» وأثار طعنات على وجهها

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بمصرع طفلة تُدعى «رودينا عز العزيز»، 15 سنة، داخل شقة أسرتها، في منطقة «الزوايدة»، بدائرة القسم، وتبين من المعاينة الأولية وجود أثار طعنات على وجه الطفلة، مما يثير الشكوك في وفاتها جنائياً.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث الجنائية، برفقة عربة الإسعاف، التي نقلت جثة الفتاة إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن الطفلة لفظت أنفاسها إثر إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة.

التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة بشقة أسرتها

ووفقاً للتحقيقات الأولية، تبين العثور على جثة الطفلة في شقة أسرتها، بمنطقة «الزوايدة»، التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، شرق الإسكندرية، وذلك بعدما تركتها والدتها لارتباطها بدروس خصوصية قريبة من المنزل، وسافرت القاهرة مع والد الطفلة، لإجراء عملية في القلب، وبعد عودة الأم إلى المنزل، فوجئت بابنتها مقتولة بثلاث طعنات في الرقبة والصدر والجنب.

شبهة جنائية في مقتل الطفلة أثناء تواجدها بمفردها

تم إبلاغ الشرطة وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتواصل إدارة البحث الجنائي إجراء التحريات اللازمة لمعرفة مرتكب الحادث، وانتظار تقرير الطب الشرعي، نظراً لوجود شبهة جنائية حول الواقعة