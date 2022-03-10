محافظ أسوان يتفقد آثار حريق محمية «سالوجا وغزال»

قطع محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، زيارته للقاهرة، وعاد إلى أسوان على الفور، لمتابعة آثار الحريق الذي اندلع في محمية «سالوجا وغزال»، يرافقه الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والعميد إبراهيم علوي، مستشار وزيرة البيئة للمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة أسوان.

وكان محافظ أسوان في زيارة عمل للقاهرة، أمس الأربعاء، لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة «يوم الشهيد»، وحضور اجتماع مجلس المحافظين، إلا أنه اضطر إلى قطع زيارته والعودة فوراً إلى أسوان، عقب إبلاغه باندلاع حريق هائل في محمية «سالوجا وغزال»، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر وسط المجرى الملاحي لنهر النيل.

مهلة 24 ساعة لإعداد تقرير مفصل بأسباب الحريق

وخلال جولته التفقدية بالمحمية الطبيعية، أعطى محافظ أسوان مهلة 24 ساعة للجنة المختصة، والمكونة من قيادات وزارة البيئة والحماية المدنية والبحث الجنائي، لعرض تقرير مفصل عن أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر، لرفعه إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة والنيابة العامة، مشدداً على أهمية تطوير وسائل الاتصال للإبلاغ الفوري، مع رفع كفاءة منظومة الحريق في جزر سالوجا وغزال، ومراجعتها مع إدارة الحماية المدنية، لسرعة التدخل والتعامل في أي مواقف طارئة مستقبلاً.

ملحمة مشتركة بين المحافظة ومديرية الأمن لإخماد الحريق

وأكد اللواء أشرف عطية أن مواجهة الحريق شهدت ملحمة عمل مشتركة وتنسيقا كاملا بين المحافظة ومديرية الأمن، مما ساهم في سرعة إخماد الحريق، حيث قامت الحماية المدنية بدفع 8 طلمبات إطفاء عائمة، بالإضافة إلى 6 طلمبات إطفاء نقالي، وكذا 4 لنشات من الإنقاذ النهري، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة، حمولة 9 أطنان، للمشاركة في أعمال الإطفاء.

توفير لنش إسعاف لتأمين القوات أثناء الإطفاء

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الإسعاف قامت بتوفير لنش إسعاف لتأمين القوات أثناء الإطفاء، مطالباً بضرورة وضع خطة من إدارة المحميات الطبيعية لإعادة المحمية إلى طبيعتها من الأشجار والحفريات، التي تأثرت نتيجة الحريق، خاصةً أن محمية سالوجا وغزال تُعتبر من المزارات السياحية الهامة، ومقصداً لسياحة مراقبة الطيور، ومحطة أساسية لرحلات الطيور المهاجرة في الصيف والشتاء.