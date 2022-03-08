بعد قليل.. انطلاق أولى رحلات القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة من القاهرة إلى أسوان

تنطلق بعد قليل، أولى رحلات القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة من القاهرة إلى أسوان، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة أنها انتهت تماماً من تجهيز القطار الروسي المكيف، لتقديم خدمات متميزة لجمهور ركاب الدرجة الثالثة، حيث لأول مرة في تاريخ الهيئة يتم تقديم هذه الخدمة لركاب الدرجة الثالثة.

150 جنيها تذكرة القطار الروسي المكيف من القاهرة إلى أسوان

وحددت هيئة السكة الحديد، مبلغ 150 جنيها سعر تذكرة القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة من القاهرة إلى أسوان، مؤكدة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، منوهة إلى أن الرحلة الثانية من القطار الروسي المكيف تنطلق صباح غداً الأربعاء من محطة القيام أسوان وتحديداً في الساعة 4.15 صباحاً إلى محطة الوصول القاهرة.

وزير النقل: ننفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تواصل العمل على تنفيذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه لتطوير وتحديث منظومتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائياً على تأخيرات القطارات.

وزير النقل: القطار الروسي المكيف سيقدم خدمة ممتازة لركاب الدرجة الثالثة

وأوضح الوزير، في تصريحات للوطن، أن القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة سيقدم خدمة ممتازة لركاب الدرجة الثالثة، مؤكداً أنه لأول مرة في تاريخ السكة الحديد يتم تخصيص قطارات مكيفة لركاب الدرجة الثالثة، لافتاً إلى أن الوزارة عازمة على تقديم جميع الخدمات المميزة للمواطن المصري.

وجاءت أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف كالتالي:

1- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنى سويف 50 جنيها.

2- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول المنيا 75 جنيها.

3- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط 90 جنيها.

4- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول سوهاج 105 جنيهات.

5- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول قنا 120 جنيها.

6- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الأقصر 130 جنيها.

7- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أدفو 145 جنيها.

8- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول كوم امبو 150 جنيها.

9- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسوان 150 جنيها.