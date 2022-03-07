أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة «القاهرة - أسوان»

كشفت هيئة السكة الحديد عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة، بداية من غد الثلاثاء الموافق 8 مارس الحالي، خط الوجه القبلي من القاهرة إلى أسوان، والتي تأتي ضمن سعي الهيئة لتقديم خدمات أفضل والعمل على راحة المواطنين، من مستخدمي القطارات في السفر.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة إلى أسوان، والتي ستنطلق بداية من الغد، وفق بيان هيئة سكك حديد مصر، عبر صفحتها على فيس بوك، كما يلي:

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

وبحسب هيئة سكك حديد مصر، جاء أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة المكيفة خط وجه قبلي، في محافظات الصعيد كما يلي:

من القاهرة إلى بني سويف سعر التذكرة 50 جنيهًا.

من القاهرة إلى المنيا سعر التذكرة 75 جنيهًا.

من القاهرة إلي أسيوط سعر التذكرة 90 جنيهًا.

من القاهرة إلي سوهاج سعر التذكرة 105 جنيهات.

من القاهرة إلي قنا سعر التذكرة 120 جنيهًا.

من القاهرة إلي الأقصر سعر التذكرة 130 جنيهًا.

من القاهرة إلى أدفو سعر التذكرة 145 جنيهًا.

من القاهرة إلى كوم أمبو سعر التذكرة 150 جنيهًا.

من القاهرة إلي أسوان 150 جنيهًا.

قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

وبحسب هيئة سكك حديد مصر، سيتم تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لأول مرة، وهي خدمة سريعة في عواصم المحافظات فقط، إضافة إلي محطتي أدفو وكوم امبو.

وتنطلق أول رحلات قطارات الدرجة الثالثة غدًا الثلاثاء 8 مارس، وهو القطار رقم 3006 وينطلق الساعة 05:15 من القاهرة، بينما قطار رقم 3007 من أسوان الساعة 04:15 عصرًا يوم 9 مارس من محطة أسواق إلى القاهرة.