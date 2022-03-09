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محافظ أسوان يتابع جهود إخماد حريق داخل محمية «سالوجا وغزال»

كتب:

عبدالله مشالي
08:56 م | الأربعاء 09 مارس 2022
الحريق

الحريق

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة لإخماد الحريق الذي تعرضت له محمية «سالوجا وغزال»، التي تقع في قلب النيل بجزر الشلال الأول، على بعد حوالي 3 كيلومترات شمال خزان أسوان القديم.

محافظ أسوان يوجه بسرعة التدخل لإخماد الحريق

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية، وخاصةً إدارة الحماية المدنية، بسرعة التدخل لإخماد الحريق، حيث قامت بدفع لنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالي، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان النيلية، لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة، للمشاركة في أعمال الإطفاء.

منع امتداد الحريق لباقي جزر المحمية وإخلاء العاملين

وفي نفس السياق، قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء العاملين بإدارة المحميات الطبيعية، الذين شاركوا في مجابهة اتساع نطاق الحريق إلى باقي جزر المحمية الطبيعية، التي تقع على مساحة حوالي 55 فداناً.

محافظ أسوان يأمر بإحالة الحريق للنيابة العامة

وأمر محافظ أسوان بإحالة واقعة الحريق، الذي اندلع في محمية «سالوجا وغزال»، اليوم الأربعاء، للنيابة العامة، للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات والإضرار، خاصةً وأن محمية «سالوجا وغزال» تُعتبر من أصغر المحميات في مصر، بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1986.

 

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بقلم عبدالله مشالي