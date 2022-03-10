بروتوكولات لتنفيذ مشروعات بتكلفة 600 مليون جنيه.. بينها «سكن كريم«»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توقيع 4 بروتوكولات، اليوم، بقيمة 600 مليون جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات، بينها «سكن كريم »، حيث سيتم تنفيذ 32 ألف منزل تحت مظلة حياة كريمة، إلى جانب مشروعات خضراء في مجال الزراعة والبيئة، ومبادرة في أسوان لتطوير قريتين منتجتين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والحرفي .

التضامن الاجتماعي: بناء 3 آلاف منزل في سكن كريم

ولفتت إلى بناء 3 آلاف منزل ضمن «سكن كريم»، من بين 32 ألف منزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتنسيق مع صناع الخير، مؤكدة أن المبادرة منهج حياة ترسمه قلوب تقهر المحن، والبناء يستغرق وقتا حتى يصبح مستداما.

وأضافت أن جدران معابد الأقصر تحوي توثيقا وتجارب حول منهجية البناء لدى القدماء المصريين، مؤكدة أن الاستدامة مربوطة بفكرة الخلود عند الفراعنة، ونحن نجني من ثروات 7 آلاف سنة، قائلة :«تشهد جدران المعابد التعاون الوثيق بين الرجل والمرأة.. هناك نهضة حقوقية تصعد في سماء مصر وحقوق البيئة، والأطفال والشباب والمسنين وذوي الهمم».

وأشارت «القباج» إلى أنّ القطاع الخاص والمجتمع المدني لهم وقفة وطنية مع الدولة للنهوض، والمجتمع ينهض بمختلف الطرق ما بين الحوكمة والشفافية والمساءلة والمسئولية المجتمعية والمبادئ الحاكمة تحتم علينا حماية حقوق العاملين .

53 ألف مؤسسة أهلية مسجل منها 34 ألفا

ولفتت إلى أن التنمية تحكمها العدالة والمساواة والشمول، مؤكدة أن هناك 53 ألف مؤسسة أهلية مسجل منها 34 ألف مؤسسة.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبري المؤسسات الاقتصادية المصرية.