«التأمينات»: حالة واحدة تمنع الأرمل من الحصول على معاش زوجته المتوفاة

عند وفاة السيدة صاحبة المعاش، أو المؤمن عليها، يسأل ذووها عن المستحقين لمعاشها، وعن قيمة المعاش، وما هي شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 نص على استحقاق المعاش للفئات التالية: «الزوج والأبناء الوالدين، وكذلك الإخوة والأخوات»، مع الالتزام بشروط الصرف التي نص عليها القانون.

حالة تمنع الزوج من صرف معاش زوجته

وأكدت التأمينات الإجتماعية عبر موقع الرسمي على الإنترنت أن الزوج الأرمل يُمنع من صرف معاش زوجته المتوفاة إذا كان متزوجًا بأخرى عند وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، مشيرة إلى أن شرط أساسي لصرف معاش زوجته هو توثيق الزواج، أو أن يكون الزواج بموجب حكم قضائي بات.

تفاصيل صرف المعاش في حالة الطلاق الرجعي

وأكدت أنه في حالة الطلاق الرجعي في تاريخ وفاة المؤمن عليها، تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، وتتحدد المدة بـ100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل .

وأوضحت الهيئة أنه يحق للابنة الحصول على المعاش بشرط ألا تكون متزوجة، كما تستحق الابنة المعاش عن والدها ووالدتها دون حدود.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه عند وفاة صاحبة المعاش، يمكن تقديم المستندات التالية لصرف المعاش:

- يقدم المستفيد من المعاش شهادة الوفاة، وصور بطاقات الرقم القومي.

- تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- يشترط تقديم شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة.