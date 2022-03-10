مصر الخير: قدمنا مليون خدمة غسيل كلوي و95 عملية زرع.. ونهدف للوصول لكل مريض

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للكلى، الذي يوافق الخميس الثاني من شهر مارس من كل عام ، نظمت مؤسسة «مصر الخير» اليوم ورشة عمل استعرضت فيها خطورة هذا المرض وأسبابه وأعراضه وأهم طرق الوقاية والعلاج، وجهود المؤسسة في هذا المجال.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة «مصر الخير» تولي اهتماما خاصا هذا العام باليوم العالمي للكلى بمناسبة مرور 15 سنة على إنشاء المؤسسة، وتهدف من خلاله إلى تشجيع مرضى الفشل الكلوي على المشاركة في الحياة واتخاذ تدابير فاعلة للوقاية لمن لديهم اعتلال كلوي حتى لا تصل لمرحلة الفشل الكلوي.

وأشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير»، إلى أن الكلى جهاز مذهل داخل الجسم، فهو عضو معقد ومذهل، ويقوم بمهام حيوية للحفاظ على صحة الإنسان ومن وظائفه الأساسية إزالة السموم والمياه الزائدة من الجسم، والمساعدة في التحكم بضغط الدم، وإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة العظام.

10% من سكان العالم يتأثرون بمرض الكلى المزمن

وأضافت، في بيان، أن مرض الفشل الكلوي من الأمراض التي تصيب أكثر من مليوني شخص حول العالم معظمهم يتلقى جلسات الغسيل الكلوي، والقليل منهم أجرى عمليات زراعة الكلى وفقا لإحصائيات اللجنة التوجيهية المشتركة لليوم العالمي للكلى، مشيرة إلى أن 10% من سكان العالم يتأثرون بمرض الكلى المزمن، ويوجد شخص واحد من كل عشر أشخاص بالغين في العالم مصاب بأحد أمراض الكلى.

ولفتت إلى أن الوفيات المرتبطة بـ أمراض الكلى في زيادة سنويًا، ومن المتوقع أن يكون السبب الرئيسي الخامس للوفاة بحلول عام 2040، وهو السبب السادس حالياً للوفاة.

وقالت: «لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن مؤسسة «مصر الخير» تولى اهتماما بالغا بهذا الملف وهدفها الوصول بمريض الفشل الكلوي لأقرب نقطة ممكنة لتخفيف عبء المرض، حيث تم دعم مرضى الفشل الكلوي بأكثر من مليون جلسة غسيل كلوي خلال السنوات العشر الأخيرة عبر دعم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية بأجهزة تؤدي 120 ألف جلسة غسيل سنويا».

المؤسسة دعمت أكثر من 95 عملية زراعة كلى

وأضافت: «كما دعمت المؤسسة أكثر من 95 عملية زراعة كلى، كما أن المؤسسة لديها مركز للغسيل الكلوي تقوم بكامل إدارته وتشغيله في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة الذي يعد من قصص نجاح المؤسسة، حيث يقدم نحو 7.000 جلسة غسيل كلوي سنويا، وقدم المركز منذ افتتاحه ما يقرب من 30.000 جلسة غسيل كلوي، بجودة عالية، كما تدعم المؤسسة مركزين في الفيوم والبحيرة، منذ عام 2017 قدم الأول ما يقرب من 60.000 جلسة غسيل كلوي، وقدم المركز الثاني في البحيرة نحو 50.000 جلسة غسيل كلوي في تلك الفترة».

وأشارت الى أن المؤسسة تتبني برنامجاً كاملاً للتوعية وحث المواطنين على الفحص بغرض الاكتشاف المبكر للمرض، نهدف من خلاله خلق وعي صحى قوى بالكلى.

وكشفت عن أن 25% من موازنة العلاج على نفقة الدولة تذهب في علاج الفشل الكلوي.

وأكدت أن قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير» يطمح في التوسع في عدد مراكز الغسيل الكلوي، علي غرار مركز كوم حمادة والتوسع في عمليات التوعية من خلال وسائل التواصل المباشر والتواصل غير المباشر عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.