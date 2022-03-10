رسالة عاجلة من الصحة بشأن الجرعة التنشيطية: المواطن غير مرتبط بمكان معين لتلقيها

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن أهمية الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الجرعة التنشيطية مهمة جدا خاصة لمواجهة متحورات فيروس كورونا، مشيرا إلى عزوف بعض المواطنين عن تلقي الجرعة التنشيطية رغم ظهور المتحورات التي تحتاج إلى تعزيز مناعة الجسم مرة أخرى ضد هذه المتحورات.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجرعة التنشيطية يمكن الحصول عليها في أي مركز لتلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا الى أن المواطن غير مرتبط بمكان معين للحصول على الجرعة التنشيطية، ووصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى مليون و400 ألف مواطن حتى الآن وجار تكثيف إرسال الرسائل للمواطنين خلال هذه الفترة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار: «فيما يتعلق بالجرعات المستهلكة في مصر حتى الآن، وصل عدد المواطنين المحصنين كاملا إلى 30.716.962 مواطن، وفيما يتعلق بالجرعة الأولى وصل عددهم إلى 41.188.468 مواطن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان لم تسجل حتى الآن أي أعراض جانبية خطيرة للحاصلين على اللقاح، وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات.

جرعات تكفي لتطعيم 42 مليون مواطن

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توافر لقاحات كورونا في مصر، وجرعات تكفي لتطعيم 42 مليون مواطن بجميع اللقاحات وليس لقاح واحد فقط، مشيرا إلى كافة التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان لتسهيل مهمة الحجز على موقع الوزارة المتعلق بلقاح كورونا وتوافر اللقاحات في المولات والمحلات التجارية الكبرى من خلال فرق تابعة لوزارة الصحة.

وطلب «عبد الغفار» من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للاطلاع على كل مستجدات فيروس كورونا وتلقي كافة الاستفسارات المختلفة والإجابة عليها من خلال المصادر الرسمية لها.