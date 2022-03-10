وفد الطب الوقائي والعلاجي بـ«الصحة» يتفقد المنشآت الصحية بالغربية

استقبل الدكتور عبد الناصرحميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور حازم الفيل، رئيس القطاع العلاجي الذي ترأس فريقا متكاملا من جميع إدارات قطاع الطب الوقائي والعلاجي بالوزارة، للمرور على جميع المنشآت الصحية بمحافظة الغربية.

وتفقد رئيس قطاع الطب الوقائي والعلاجي، وبعض مديري الإدارات الفنية بالمديرية، مستشفيات محافظة الغربية، بالإضافة للمرور على أقسام العزل بالمستشفيات ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة العدوى وتشديد الرقابة على المنشآت الصحية، تمت مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المستشفيات والإدارات في المرحلة الحالية، كما جرى استعراض نتائج مرور فرق الوزارة المختلفة.

خطة التصدي لفيروس كورونا

وعقب الزيارة عقد الدكتور عمرو قنديل والدكتور حازم الفيل، اجتماعا مع ووكلاء ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، وذلك بقاعة المجلس المحلي، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واستهلوا الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات على مستوى محافظة، تقديرا لمجهوداتهم المستمرة في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة.

كما تابع خلال الاجتماع الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واطلع على التقارير الدورية الخاصة، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكدا توافر كافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

وشدد على تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا

ووجه باستمرار المرور الدوري على المستشفيات في كافة المراكز والمدن لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات، مؤكداً تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة 105 أو من خلال خدمة الرسائل النصية.