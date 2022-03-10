الصحة: انخفاض معدلات إصابات كورونا وخفض عدد مستشفيات العزل

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرا عن آخر مستجدات الموقف الوبائي محليا وعالميا، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

معدلات إصابات كورونا

واستهل الوزير التقرير بالإشارة إلى معدلات التغيير الأسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنّ مصر تأتي ضمن الدول التي سجلت معدلات منخفضة.

المنحنى الوبائي لكورونا

وأكد عبدالغفار، انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائي رقم 9 لعام 2022، مشيرا إلى أنّ الانخفاض في معدلات الإصابة صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

موقف توريد لقاحات كورونا

وتناول الوزير خلال التقرير، موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن من اللقاحات المتنوعة، وجرى استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، والمتبقي من الجرعات يكفي لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بنسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 18 عاما، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّها وصلت إلى نحو 50.5%، فيما وصلت نسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 12 سنة إلى نحو 43.6% من المستهدف.