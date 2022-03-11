«كورونا وأمراض فتاكة».. أهم اتهامات روسيا البيولوجية لأمريكا وأوكرانيا

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية الأسبوع الثالث، ترافقها اتهامات من قبل روسيا للولايات المتحدة الأمريكية بتمويل برنامج للأنشطة البيولوجية داخل أوكرانيا يستهدف روسيا والإضرار بها، الأمر الذي نفته في المقابل واشنطن، بل واتهمت الأخيرة موسكو بالتخطيط لاستخدام أسلحة كيماوية في حربها إلى جانب أسلحة محظورة دوليا.

المعلومات بشأن الأنشطة البيولوجية يعود الكشف عنها إلى وزارة الدفاع الروسية التي أكدت أن لديها وثائق سرية يجري تحليلها في الوقت الحالي بعد أن وصلت لروسيا من قبل موظفين أوكرانيين ضمن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

اتهامات وزارة الدفاع الروسية لواشنطن وكييف

وترصد «الوطن» في نقاط أهم ما جاء من اتهامات من وزارة الدفاع الروسية، تجاه واشنطن وكييف:

- روسيا لديها وثائق سرية من المختبرات البيولوجية الأوكرانية.

- أوكرانيا متورطة في تطوير سلالات كورونا جديدة.

- التطوير كان يتم بتمويل من البنتاجون الأمريكي.

- تطوير سلالات كورونا الجديدة من أصل الخفاش الطائر.

إجراء تجارب على عينات من الفيروس ونقلها للخارج

- تم إجراء تجارب على عينات من الفيروس.

- تم نقل عينات وتحاليل جينية بشرية من أوكرانيا.

- أمريكا تطور برنامجا لنشر عينات وفيروسات قاتلة.

- أمريكا نفذت مشروعا لنقل مسببات الأمراض إلى روسيا.

- يتم ذلك من خلال استخدام الطيور بين البلدين.

موسكو تتهم وانشطن بالتخطيط لنشر أمراض فتاكة في روسيا

- أمريكا كانت تريد نشر الأمراض الفتاكة في روسيا.

- الوثائق السرية مصدرها موظفون أوكرانيون.

- تعمل وزارة الدفاع الروسية حاليا على تحليل الوثائق.

البيت الأبيض ينتقد الاتهامات الروسية

بدورها انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أمس، الاتهامات الروسية للولايات المتحدة بالقيام بتجارب بيولوجية في أوكرانيا، وقالت إن موسكو تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو اختلاق ذرائع لاستخدامها.

ومنذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا تتبادل موسكو وواشنطن الاتهامات بشأن ما يجري في الأراضي الأوكرانية.