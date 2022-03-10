أخبار حرب روسيا وأوكرانيا..مباحثات بين موسكو وكييف وتقدم نحو العاصمة

لا تزال أخبار حرب روسيا وأوكرانيا تشغل اهتمام العالم، وفي أحدث تطورات الأزمة بين الطرفين، وصل قبل قليل، وزير الخارجية الأوكراني إلى تركيا لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي، حول الحرب التي اندلعت منذ أسبوعين بين البلدين.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وشملت أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، إعلان وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية»، أنّ القوات الروسية تحقق تقدما طفيفا شمال غرب كييف لكنها لاتزال تواجه بعض الصعوبات من أجل اقتحام المدينة بريا والسيطرة عليها.

مباحثات لتأمين إضافي للعاصمة كييف

من جهتها، أعلنت واشنطن أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين ونظيره الأوكراني، بحثا سبل تقديم مساعدات أمنية إضافية للعاصمة الأوكرانية كييف، في ظل زحف وحشد روسي على مشارف العاصمة التي تبدي مقاومة منذ أكثر من 10 أيّام وسط عمليات نزوح للمدنيين الأوكرانيين والمقيمين من جنسيات مختلفة نحو المناطق الحدودية، يأتي ذلك عقب عمليات قصف عنيفة شنتها طائرات سلاح الجو الروسي.

استمرار إجلاء المدنيين من كييف

ونقلت وكالة «رويترز»، أنّ أكثر من 10 آلاف مدنيا جرى إجلاءهم من القرى والمدن المجاورة لكييف بعد مخاوف وتأهب مستمر ومتزايد من دخول القوات الروسية إلى قلب العاصمة وإحكام السيطرة عليها، وشهدت كييف في الأيام القليلة الماضية قصف عنيف على عدد من ضواحيها، وسط أنباء عن هروب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وهو الأمر الذي نفاه تماما، وظهر مساء أول أمس، من خلال مقطع مصور داخل القصر الرئاسي بالعاصمة الأوكرانية.

كما نفت موسكو ما وصفته بادعاءات أوكرانيا بأنها قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول مؤكدة أنّها «أخبار مزيفة»، وأعلن مجلس النواب الأميركي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أنّه بصدد إقرار مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات بأكثر من 13 مليار دولار لأوكرانيا.