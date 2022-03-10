‎آخر أخبار روسيا وأوكرانيا الآن مع بداية الأسبوع الثالث للحرب

دخلت العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية أسبوعها الثالث اليوم، وسط تأكيدات من قبل موسكو بأنها لن تسمح بعضوية كييف في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، فيما عُقدت محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في مدينة أنطاليا التركية، وسط اتهامات روسية لأوكرانيا وأمريكا، بالتدبير لأنشطة بيولوجية ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا الآن.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا الآن.. لافروف: كييف لن تكون عضوا في حلف الناتو

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا الآن، تصدرت تأكيدات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسائل الإعلام العالمية، بعد أن رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب مباحثات ثلاثية استضافتها تركيا بين لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا وبمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن كل ما تريده موسكو من أوكرانيا أن تكون دولة جارة محايدة، لا تشكل أي خطر على روسيا ولا على ثقافتها.

وزير خارجية أوكرانيا: لم نحقق تقدما مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار

وأقر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن المحادثات لم تحقق أي تقدم بشأن وقف إطلاق النار، بحسب تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز».

وقال الوزير الأوكراني، إن سبب عدم إحراز تقدم في هذا الملف يعود إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم يكن مخولا لاتخاذ أي قرارات.

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا الآن، قال جوزيب بوريل مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى لقدراته فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد روسيا، بحسب مقابلة مع موقع «فرانس إنفو» نقلتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكد أنه يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، لكن الاتحاد الأوروبي وصل بالفعل إلى حدود ما يمكن القيام به، قائلا: «فعلنا كل ما في وسعنا»، ولفت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض العملة الروسية بنسبة 40%، وفقا له.

اتهامات روسية لأوكرانيا وأمريكا بالتدبير لأنشطة بيولوجية

وفي إطار أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل برامج بيولوجية في مختبرات أوكرانية، كانت تستهدف تخليق سلالات جديدة من فيروس كورونا من خلال «الخفاش» الطائر، وأمراض أخرى فتاكة.

وزعمت أن واشنطن كانت تريد نقل هذه الأمراض عبر الطيور المهاجرة بين روسيا وأوكرانيا، لافتة إلى أنها تعكف على تحليل الوثائق التي حصلت عليها من خلال موظفين أوكرانيين.