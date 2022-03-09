أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. مقاتلات من بولندا لسلاح الجو الأوكراني

تتواصل أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، ما بين محاولة من جانب روسيا للسيطرة على المدن الكبرى، فيما تتواصل الخسائر من الجانبين وسط دعوات من المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار، ونستعرض أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، وأهم الأحداث على الصعيدين السياسي والعسكري خلال الساعات الماضية، من تصريحات لمسؤولي البيت الأبيض، إلى تحذيرات الأمم المتحدة من الأزمة الإنسانية التي تسببها الحرب.

بلينكن: روسيا سوف تعاني هزيمة استراتيجية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، عقد مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إنه يعتقد أنه بغض النظر عن القوة العسكرية لروسيا، فإن روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين، سيعانيان في نهاية المطاف من هزيمة استراتيجية في أوكرانيا، وقالت «تروس» إن هناك «تداعيات رهيبة» على الأمن الأوروبي والعالمي إذا لم يتم إيقاف حرب روسيا وأوكرانيا.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: روسيا تعترف بأسر جنود

وصدرت تعليقات من البيت الأبيض بشأن العمليات الميدانية في أوكرانيا، وشدد مسؤولون على أنه لا تزال هناك تساؤلات على الصعيد اللوجستي تتعلق بنقل طائرات من بولندا إلى أوكرانيا، بعد اقتراح بولندا، بنقل مقاتلات بولندية من طراز ميج-29 إلى سلاح الجو الأوكراني، وأن الولايات المتحدة على تواصل مع الناتو بشأن إرسال الطائرات الحربية إلى أوكرانيا، وكذلك دراسة سبل إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، فيما توجهت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى بولندا ورومانيا في رحلة رفيعة المستوى للتحدث مع قادة حلفاء الناتو، وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الجيش الروسي أطلق في الساعات الماضية صواريخ بعيدة المدى باتجاه أوكرانيا انطلاقا من بيلاروسيا، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية أسرت بعض الجنود ويجري العمل على إطلاق سراحهم.

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين أوكراني يحتاجون إلى مساعدات غذائية

وفي تطور جديد يتعلق بأخبار حرب روسيا وأوكرانيا، التقى ديفيد بيسلي، رئيس برنامج الغذاء العالمي، والمدير التنفيذي لوكالة الأمم المتحدة، بوزير خارجية بولندا زبيجنيو راو، لمناقشة مساعدة اللاجئين الذين يصلون إلى بولندا، وقال إن أكثر من 3 ملايين أوكراني سيحتاجون إلى مساعدات غذائية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

تدمير مستشفى أطفال وولادة بسبب القصف الروسي

وفيما يتعلق أيضا بـ أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، وبخاصة في الجنوب، قال مسؤولون أوكرانيون إن مستشفى للأطفال وجناح الولادة في مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا دمر في غارة جوية روسية، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأطفال دفنوا تحت الأنقاض.

وقال حاكم المنطقة إن 17 شخصًا أصيبوا، واتهمت أوكرانيا القوات الروسية «باحتجاز 400 ألف شخص كرهائن في ماريوبول»، وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن المدينة، حيث توصف الظروف بأنها مروعة، لا تزال تتعرض للقصف من قبل القوات الروسية على الرغم من الاتفاق على إنشاء ممر إجلاء آمن.

انقطاع الكهرباء عن تشيرنوبل

وقالت السلطات الأوكرانية إن إمدادات الطاقة انقطعت عن محطة تشيرنوبيل للطاقة المتوقفة، وقالت شركة الكهرباء الوطنية «أوكرنرجو» إنه من المستحيل إعادة خطوط الكهرباء بسبب القتال الدائر في المناطق المحيطة، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الوقود النووي المستنفد المخزن هناك برد بدرجة كافية حتى لا يكون مصدر قلق وشيك على السلامة.

وفي سياق آخر متعلق بأخبار حرب روسيا وأوكرانيا، تلقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من رئيس بيلاروسيا، تناول مستجدات أزمة أوكرانيا، كما ذكر الكرملين في بيان، أن بوتين أطلع المستشار الألماني هاتفيا على سير عمليات الإجلاء وتأمين الممرات الإنسانية.