10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع أسفنج ومراتب في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، على حريق شب في مصنع أسفنج ومراتب بمركز بلبيس، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران بعد اشتعالها، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بنشوب حريق في مصنع أسفنج ومراتب

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغ بنشوب حريق في مصنع أسفنج ومراتب بمنطقة إنشاص الرمل، التابعة لدائرة المركز.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد النيران

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن المصنع مقام بالجمالون على مساحة 2000 متر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة وتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر.

حريق آخر صباح اليوم

يشار إلى أن مدينة العاشر من رمضان شهدت صباح اليوم اندلاع حريق في صالة الطباعة بمصنع للغزل والنسيج، ممتدة على مساحة 3 آلاف متر بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ودفعت الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن خسائر مادية وتلفيات بالمنتجات والمعدات، وإصابة 8 عمال باختناقات وحروق بسيطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.