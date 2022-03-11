أسعار ياميش رمضان 2022 بمنافذ الزراعة: البلح بـ12 جنيها وقمر الدين 22

أعلن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار ياميش رمضان في المنافذ التابعة له بمنطقة الدقي ومديريات الزراعة بالمحافظات، مؤكداً أنه جرى خفضها بنسبة 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، على أن يبدأ عرضها بالمنافذ بداية من منتصف شهر شعبان الحالي.

أسعار ياميش رمضان 2022 بمنافذ البيع بوزارة الزراعة

- بلح إبريمي 12 جنيها للكيلو.

- بلح إبريمي 16 جنيها للكيلو.

- بلح إبريمي ممتاز بسعر 22 جنيها للكيلو.

- لفة قمر الدين 22 جنيها.

- قمر الدين بجودة أعلى 30 جنيها للفة.

- الزبيب المصري 45 جنيها للكيلو.

- الزبيب الإيراني 60 جنيها للكيلو.

- كيلو جوز الهند 60 جنيها.

- سعر لفة التمر الهندي 10 جنيهات.

- كيلو الخروب 40 جنيها.

- عرق سوس 40 جنيها للكيلو.

- قراصيا 70 جنيها للكيلو.

- مشمشمية 70 جنيها للكيلو.

كما أعلن الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، توفير السلع بكميات كافية في المنافذ استعدادا لشهر رمضان المبارك، وطرح اللحوم الحية الطازجة والدواجن المبردة وتوفير بقوليات عالية الجودة من مزارع القطاع مثل «الأرز والفول والعدس» وزيت الزيتون وعسل النحل بأنواعه، والمربات، على أن يتم البيع بأسعار أقل من مثيلاتها بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق الخارجية، أما السلع فهي كالتالي:

- لحوم كندوز صغير 120 جنيها للكيلو.

- لحوم ضأن 120 جنيها للكيلو.

- دواجن 47 جنيها للكيلو المذبوح والمنظف.

- جبن إسطنبولي 54 جنيها للكيلو.

- الأرز 8.5 جنيه للكيلو حبة عريضة.

- الفول البلدي 13 جنيها.

- زيت الزيتون 50 جنيها للعبوة النصف كيلو.

- مربات 30 جنيها للكيلو.

- عسل نحل بجميع أنواعه 50 جنيها للكيلو.