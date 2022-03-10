قوافل تعليمية مجانية لطلاب مدارس «حياة كريمة» بإدارة دشنا

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، لمدارس مبادرة «حياة كريمة»، التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة، لدعم طلاب المحافظة، وتخفيفاً للأعباء عن أولياء الأمور.

قوافل مجانية بالتعاون بين وزارتي التعليم والشباب والرياضة

تأتي هذه القوافل التعليمية المجانية في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة، بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، ووزارة التربية والتعليم، بقيادة الوزير الدكتور طارق شوقي، وبحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعبد الناصر سليم، رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية، ووفاء رشاد، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، ولفيف من مستشاري المواد التعليمية ومقدمي البرامج التعليمية.

خدمات تعليمية مجانية للطلاب للحد من الدروس الخصوصية

وأكد وكيل تعليم قنا على أهمية تنظيم القوافل التعليمية، ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب، مشيداً بحرص الطلاب على المشاركة في هذه القوافل، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين بها.

أقصى استفادة ممكنة من القوافل التعليمية المجانية

وأشار «خالد» إلى أنه من المقرر أن تبدأ محاضرات يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحاً، مطالباً بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات القوافل التعليمية المجانية، والتي يحاضر فيها صفوة خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن برامج القوافل التعليمية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادات العامة على المناهج الدراسية، وأساليب الامتحانات، بحضور نخبة من مستشاري المواد الدراسية .

ومن جانبها، أكدت وفاء رشاد، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، أنه تم تجميع طلاب الثانوية العامة، بقسميها العلمي والأدبي، لإلقاء محاضرتين في اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، وعقب المحاضرتين، تم تقسيم الطلاب إلى 3 مجموعات في قاعات منفصلة، كل قسم على حدة.

وأضافت «رشاد» أن تنظيم القوافل المجانية جاء تنفيذاً للتعليمات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لصالح الطلاب وأولياء أمورهم، ودعت جميع الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والجدية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك القوافل، وتحقيق التميز والتفوق العلمي، وحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن القوافل التعليمية مستمرة غداً الجمعة، وستباشر العمل بنفسها داخل القاعات، لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، لتحقيق الاستفادة المنشودة، وتدريب الطلاب على المناهج الدراسية وأساليب الامتحانات.