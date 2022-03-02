قنا تحتفل بعيدها القومي.. معرض للكتاب وهاني شاكر يحيي ليالي «دندرة»

تستعد محافظة قنا للاحتفال بعيدها القومي، غدا الخميس، الموافق 3 مارس من كل عام، وذلك تزامنا مع هزيمة الأسطول الفرنسي في موقعة البارود على ضفاف النيل بمركز قفط.

وتنظم المحافظة احتفالية كبرى أمام النصب التذكاري، إضافة إلى افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى العربية، وافتتاح معرض للكتاب، وعدد من المشروعات وغيرها من الفعاليات في قصور الثقافة.

انطلاق فعاليات مهرجان دندرة

وتنطلق فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، مساء غد الخميس، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري.

ويُنظم مهرجان دندرة للموسيقى والغناء داخل ساحة معبد حتحور تزامنا مع احتفالات المحافظة عيد قنا القومي، ايمانا من وزارة الثقافة في ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية في الترويج للحضارة المصرية.

ويشمل مهرجان دندرة للموسيقى والغناء 3 حفلات، من بينها حفلة لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر وريهام عبد الحكيم وياسر سليمان وإيمان عبد الغني وطارق العربي، إضافة إلى مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم افتتاح معرض قنا للكتاب بنادي فتيات قنا.

حجز تذاكر حفلات مهرجان دندرة

وواصل المواطنون في محافظة قنا، لليوم الثاني على التوالي، حجز دعوات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء مجانا بمناسبة عيد قنا القومي، والتي انطلقت من أمس أول مارس بالصالة المغطاة بنادى البحر.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن استلام التذاكر سيكون بالصالة المغطاة بنادى البحر من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءًا، وعلى من يرغب الحصول على دعوة الالتزام بالآتى :

1- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع، وصورة منها، أو أصل شهادة الميلاد للاطلاع، وصورة منها لمن هم أقل من 16 عاما.

2- إحضار شهادة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للاطلاع وصورة منها.

3- لكل مواطن الحق في حضور حفلة واحدة فقط من الحفلات الثلاث المقرر تنظيمها.

4- عدم اصطحاب السيارة الخاصة لحضور الحفلات بمعبد دندرة، إذ توفر المحافظة سيارات لنقل المواطنين، وتتمركز السيارات بميادين (الدولفين - الساعة - المحطة) بمدينة قنا، اعتبارا من الساعة 3 عصرًا حتى 4 عصرًا.

ذكرى عيد قنا القومي

يذكر أن محافظة قنا تحتفل في 3 مارس من كل عام بعيدها القومي، والذي خُصص بمناسبة انتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية وتكبيدها خسائر كبيرة في أسطولها في نهر النيل، عام 1799، وذلك في منطقة تسمى «البارود» بمركز قفط جنوبي محافظة قنا.