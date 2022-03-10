روسيا تحظر تصدير الحبوب والسكر بداية من 15 مارس

أعلنت الحكومة الروسية، قبل قليل، حظر صادرات الحبوب لعدة دول سوفيتية سابقة اعتبارا من 15 مارس حتى 31 أغسطس المقبل، كما تدرس حظر صادرات السكر إلى الخارج، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

روسيا تحظر صادرات الحبوب إلى الخارج

وكانت الحكومة الأوكرانية، حظرت في وقت سابق، تصدير الشعير والحنطة السوداء والذرة البيضاء والسكر والملح واللحوم، حتى نهاية هذا العام، وفقا لقرار حكومي أوكراني نشر أمس الأربعاء.

أوكرانيا تحظر تصدير الشعير و السكر

ويمر اليوم أسبوعين على اندلاع الحرب بين الجارتين، جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أواخر فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا إضافة إلى مئات الآلآف من النازحين.