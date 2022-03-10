ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنه قبل قليل، بأنّ بعض وسائل الإعلام العالمية، تداولت أنباء عن تعليق عضوية روسيا في بنك التسويات الدولية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

المحادثات الروسية الأوكرانية

وجاء القرار بعد محادثات ثلاثية جمعت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيريه الأوكراني والتركي في مدينة أنطاليا التركية، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني عقب انتهاء المحادثات، إنّها كانت بلا فائدة، ولم يتم من خلالها التوصل إلى أي اتفاق.