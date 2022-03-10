موسكو تحذّر الغرب من تسليح كييف: أوكرانيا لن تنضم لـ«الناتو»

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قبل قليل، عن أنّ بلاده لا ترغب في أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف الناتو، ولا تخطط لمهاجمة أي دولة أوروبية، بحسب نبأ عاجل بثّته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

لافروف يحذّر الغرب

وتابع لافروف أنّ روسيا ترغب في أن تكون أوكرانيا دولة حيادية، ولا ترفض الضمانات لأوكرانيا، محذّرا الدول التي تقدم الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا، من الخطر الذي يتسببون فيه، كما أكد أنّ قضايا السيادة يجب بحثها في مسار المفاوضات التي تجري في بيلاروسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي إنّ أوكرانيا خططت لمهاجمة منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا، فضلا عن أنّ الغرب عمل طيلة سنوات على إيجاد بيئة خطرة في المنطقة.

محادثات ثلاثية في أنطاليا

وأخفق الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا التركية، في تحقيق نتائج إيجابية لتطويق الأزمة الجارية، جراء العملية العسكرية لموسكو في الأراضي الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات، إنّ «الحوار أثناء المفاوضات كان صعباً، لكني بذلت كافة جهودي لإيجاد حل دبلوماسي للكارثة في أوكرانيا»، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وأشار «كوليبا» إلى أنّه كان يود الخروج من الاجتماع بضمانات بشأن الممرات الإنسانية، خاصة فيما يخص مدينة ماريوبول، متابعًا: «لم نتوصل إلى تحقيق تقدم في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، لأن لافروف لم يكن مخولا باتخاذ قرارات».