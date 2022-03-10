فحص 1272 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بمطوبس

نظّمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة، قافلة طبية شاملة لخدمة الأهالي في عدد من القرى الأكثر احتياجاً التابعة لمركز مطوبس، اليوم الخميس، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات، وذلك في مقر الوحدة الصحية بقرية «السيد البدوي»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القافلة الطبية تضم مختلف التخصصات لخدمة القرى الأكثر احتياجاً

تضمنت القافلة الطبية مختلف التخصصات، لخدمة أبناء القرى الأكثر احتياجاً، منها تخصصات «الجلدية والقلب والأوعية الدموية والأسنان والأطفال والصدر والمسالك البولية والنفسية والعصبية والباطنة والجراحة العامة والتمريض والرمد والأنف والأذن وأمراض النساء والتوليد والعظام والجهاز الهضمي وجراحة المخ والأعصاب»، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة.

أشرف على القافلة ميدانياً الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي، أستاذ جراحة القلب والصدر، ونافع حمادة علي، مدير عام مشروعات البيئية بالجامعة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

تنظيم القوافل الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1272 حالة من أبناء قرية «السيد البدوي» والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.