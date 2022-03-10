جامعة كفر الشيخ تطلق قوافل «قصة أمل» بقرية برج مغيزل: توعية وكشف مجاني

نظمت جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشروع وحدة التطوع بتنظيم القافلة الطفولية التخصصية تحت شعار «أطفال الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 قصة حلم وقصيدة أمل»، وذلك في قرية «برج مغيزل» إحدى قرى حياة كريمة، بمركز مطوبس.

القافلة تتضم 3 مراحل ضمن مبادرة حياة كريمة

وشملت القافلة تقسيم طلاب وحدة التطوع إلى مجموعات، وذلك لتنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل، الأولى، هي المرحلة الطبية التوعوية للأطفال والفحص الشامل من الأمراض، وأما المرحلة الثانية، فهي تضم التوعية بالمبادرة الرئاسية لزراعة مليون شجرة مثمرة بمشاركة أطفال القرية، بينما تشمل المرحلة الثالثة، تنظيم ورش عمل لتنمية الوعي بأهمية الريف المصري، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

«عبدالرازق»: القافلة تهدف إلى استثمار قدرات الشباب

وأوضح رئيس الجامعة، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأنشطة ذات الطابع المجتمعي والتي تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات الوطن، من خلال استثمار قدرات الشباب ورغبتهم في خدمة مجتمعاتهم وإيمانا من الجامعة بدورها المجتمعي، وأن القافلة أجرت الكشف الطبي على 1619 حالة متنوعة.

وأشرف على القافلة ميدانيا، الدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة، وحازم عياد وأمل عبد الرحمن وأحمد عبدالله، مسئولي النشاط بالإدارة.