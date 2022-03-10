عاجل.. بوتين: العقوبات على روسيا «غير شرعية» وستنعكس على الغرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، أن العقوبات التي فرضت على روسيا ستنعكس على الغرب، واصفا تلك العقوبات بغير الشرعية، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

بوتين: ارتفاع أسعار الغاز ليس بسبب روسيا

وقال بوتين، أن خط نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يعمل بكامل طاقته، معربا عن أن روسيا تبقى على صادراتها من الطاقة حتى عبر أوكرانيا، مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط والغاز ليس بسبب روسيا وإنما بسبب سياسات الغرب، و النفط الذي يصدر من روسيا إلى الولايات المتحدة لا يزيد عن 2%.

بوتين؛ واشنطن تحل مشاكلها مع ايران وفنزويلا

وتابع بوتين، «واشنطن تعمل على حل مشاكلها مع ايران وفنزويلا رغم فرضها عقوبات غير شرعية على البلدين».