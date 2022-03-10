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نائبة الرئيس الأمريكي: شهدنا ارتكاب فظاعات لا يمكن تصورها في أوكرانيا

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رؤى ممدوح
02:55 م | الخميس 10 مارس 2022
كامالا هاريس

كامالا هاريس

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنّ واشنطن شهدت ارتكاب فظاعات لا يمكن تصورها في أوكرانيا من قبل عناصر الجيش الروسي، على حد تعبيرها، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي «هاريس»: «قدمنا لبولندا بطاريات صواريخ للدفاع الجوي من طراز باتريوت». 

وكان مصدر في الإليزيه، قد أفاد اليوم الخميس، أنّ القمة الأوروبية ستدرس ملف انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولدوفيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

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